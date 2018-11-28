Боевики били из минометов и гранатометов, двое военных получили ранения

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Среда, 28 ноября 2018, 18:22

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

В штабе отмечают, что враг в среду применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Из минометов 82-го калибра, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции возле хутора Вильный. По опорным пунктам возле Шумов и Новгородского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков - из гранатометов", - говорится в сводке.

В ходе боевых действий два военнослужащих ОС получили ранения.

Военные заверили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия Донбасс
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