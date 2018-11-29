Ліга Чемпіонів: ПСЖ перемагає "Ліверпуль", "Барселона" насилу здолала ПСВ

У середу, 28 листопада, в Європі пройшли заключні матчі 5 туру Ліги Чемпіонів.

У групі А мадридський "Атлетико" з рахунком 2:0 здолав "Монако". В іншому матчі групи дортмундська "Боруссія" зіграла унічию 0:0 з "Брюгге". У цій групі "Атлетико" та "Боруссія" вже забронювали за собою два перших місця в групі.

У групі В "Барселона" на виїзді насилу переграла ПСВ. Матч у Нідерландах завершився з рахунком 2:1 на користь каталонців. У "Барселони" забитими м'ячами відзначилися Мессі та Піке. В цій же групі "Тоттенгем" з рахунком 1:0 переміг в Лондоні міланський "Інтер". "Барселона" в цій групі забронювала перше місце, а за другу путівку в плей-офф поборються "Інтер" та "Тоттенгем".

У групі С ПСЖ з рахунком 2:1 у Парижі переміг "Ліверпуль". На голи Берната та Неймара ліверпульці відповіли влучним ударом з пенальті Мілнера. В іншому матчі групи "Наполі" вдома з рахунком 3:1 переграв "Црвену Звєзду". Путівки в 1/8 фіналу в цій групі будуть розіграні в останньому турі між "Ліверпулем", ПСЖ та "Наполі".

У групі D московський "Локомотив" з рахунком 2:0 виграв у турецького "Галатасарая". В іншому матчі групи "Порту" з рахунком 3:1 переміг німецький "Шальке". Євген Коноплянка відіграв за "Шальке" весь матч, але не зумів відзначитися результативними діями.

"Шальке" та "Порту" в цій групі вже виграли путівки в плей-офф Ліги Чемпіонів.