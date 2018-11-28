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Лига Чемпионов: ПСЖ побеждает "Ливерпуль", "Барселона" с трудом одолела ПСВ

Среда, 28 ноября 2018, 23:05

В среду, 28 ноября, в Европе прошли заключительные матчи 5-го тура Лиги Чемпионов.

В группе А "Атлетико" со счетом 2:0 одолел "Монако". В другом матче группы дортмундская "Боруссия" сыграла вничью 0:0 с "Брюгге". В этой группе "Атлетико" и "Боруссия" уже забронировали за собой два первых места в группе.

В группе В "Барселона" на выезде с трудом переиграла ПСВ. Матч в Нидерландах завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев. У "Барселоны" забитыми мячами отличились Месси и Пике. В этой же группе "Тоттенхэм" со счетом 1:0 победил в Лондоне миланский "Интер". "Барселона" в этой группе забронировала первое место, а за вторую путевку в плей-офф поборются "Интер" и "Тоттенхэм".

В группе С ПСЖ со счетом 2:1 в Париже победил "Ливерпуль". На голы Берната и Неймара ливерпульцы ответили точным ударом с пенальти Милнера. В другом матче группы "Наполи" дома со счетом 3:1 переиграл "Црвену Звезду". Путевки в 1/8 финала в этой группе будут разыграны в последнем туре между "Ливерпулем", ПСЖ и "Наполи".

В группе D московский "Локомотив" со счетом 2:0 выиграл у турецкого "Галатасарая". В другом матче группы "Порту" со счетом 3:1 победил немецкий "Шальке". Евгений Коноплянка сыграл за "Шальке" весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

"Шальке" и "Порту" в этой группе уже выиграли путевки в плей-офф Лиги Чемпионов.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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