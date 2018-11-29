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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених

Четвер, 29 листопада 2018, 06:35

Минулої доби бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли укріплення ЗСУ.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 29 листопада.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове", - підкреслили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Із мінометів калібру 82 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Кримського, хутора Вільного та Гнутового.

"Опорні пункти наших військ біля Луганського окупанти піддали вогневому впливу зі 120 мм мінометів", - наголосили у прес-центрі. 

Від початку цієї доби бойовики двічі обстріляли оборонні укріплення українських військ.

"Поблизу Тарамчука і Гнутового окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, 28 листопада 4 бойовиків знищено і ще 1 - поранено.

Теми: ООСбойові дії
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