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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых

Четверг, 29 ноября 2018, 06:35

За прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ОС, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 2 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли укрепления ВСУ.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 29 ноября.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 82 мм обстреливались позиции ОС вблизи Крымского, хутора Волльный и Гнутового.

"Опорные пункты наших войск возле Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию из 120 мм минометов", -подчеркнули в пресс-центре.

С начала этих суток боевики дважды обстреляли оборонительные укрепления украинских войск.

"Возле Тарамчука и Гнутового оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в отчете.

По данным разведки, 28 ноября 4 боевиков уничтожено и еще 1 - ранен.

Темы: ООСбоевые действия
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