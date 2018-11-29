У Путіна на близьку зустріч із Трампом відведено дві години – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін зустрінуться 1 грудня на полях саміту G20 в Аргентині, на їхні переговори відведено близько 2 годин.

Про це повідомили "Reuters" і "РИА Новости", передає РБК.

Зустріч Путіна з Трампом запланована на 14:30 GMT (16:30 за Києвом) суботи – і на неї відведено трохи більше двох годин, повідомили джерело "РИА Новости" в одній із делегацій.

Цю ж інформацію підтверджують два джерела РБК, ознайомлених із графіком поїздки російського президента.

Reuters у четвер бачив документ Кремля про плани на зустріч Путіна й Трампа 1 грудня.

У Кремлі розповіли напередодні, що час переговорів у Буенос-Айресі вони шукатимуть шляхи виходу з "глухого кута" у відносинах і, зокрема, обговорять питання стратегічної стабільності, Сирії, Ірану та Північної Кореї.

Зустріч Путіна й Трампа є в розкладі російської делегації, хоча раніше американський президент припускав, що може відмовитися від переговорів із російським лідером.

Трамп говорив, що прийме рішення щодо зустрічі після того, як отримає повну доповідь про події в Керченській протоці: "Це буде визначальним. Можливо, я не буду зустрічатися. Мені не подобається ця агресія".

Зі свого боку, речник президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що підготовка до зустрічі лідерів двох держав триває.

За його словами, 27 листопада Адміністрація президента США підтверджувала, що зустріч Путіна й Трампа відбудеться.

Саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

Представники української діаспори в США, Канаді, Ірландії та інших країнах-членах G-20 закликали політиків не зустрічатися там із Путіним.