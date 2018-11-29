У Путина на близкую встречу с Трампом отведено два часа – СМИ

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, на их переговоры отведено около 2 часов.

Об этом сообщили "Reuters" и "РИА Новости", передает РБК.

Встреча Путина с Трампом запланирована на 14:30 GMT (16:30 по Киеву) субботы – и на нее отведено чуть более двух часов, сообщили источник "РИА Новости" в одной из делегаций.

Эту же информацию подтверждают два источника РБК, знакомых с графиком поездки российского президента.

Reuters в четверг видел документ Кремля о планах на встречу Путина и Трампа 1 декабря.

В Кремле рассказали накануне, что во время переговоров в Буэнос-Айресе они будут искать пути выхода из "тупика" в отношениях и, в частности, обсудят вопросы стратегической стабильности, Сирии, Ирана и Северной Кореи.

Встреча Путина и Трампа есть в расписании российской делегации, хотя ранее американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с российским лидером.

Трамп говорил, что примет решение по встрече после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе: "Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия".

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что подготовка ко встрече лидеров двух государств продолжается.

По его словам, 27 ноября Администрация президента США подтверждала, что встреча Путина и Трампа состоится.

Саммит G-20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Представители украинской диаспоры в США, Канаде, Ирландии и других странах-членах G-20 призвали политиков не встречаться там с Путиным.