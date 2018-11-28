Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі
Президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.
Про це пише Bloomberg.
"Можливо, у мене не буде зустрічі. Можливо, у мене навіть не буде зустрічі. Мені не подобається ця агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі", - сказав Трамп в інтерв'ю Washington Post.
Трамп сказав, що він чекає "повного звіту" від своєї команди національної безпеки про цей інцидент.
Якщо зустріч Трампа і Путіна в Аргентині під час саміту G20 відбудеться, вона стане першою зустріччю між президентами США і Росії з часу саміту в Гельсінкі в липні.
Раніше Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.
Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.
26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.
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