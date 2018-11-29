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РФ готується розгорнути в Криму РЛС "Воронеж-М" і систему контролю "Рубіж"

Четвер, 29 листопада 2018, 10:01

У 2019 році Росія планує побудувати в районі окупованого Севастополя нову радіолокаційну станцію, систему попередження про ракетний напад "Воронеж-М", а також автоматизовану систему технічного контролю "Рубіж".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в силових структурах.

"Час і місце розгортання нової станції визначено: як очікується, її почнуть будувати в наступному році на місці дислокації старої РЛС "Дніпро" під Севастополем", - сказав співрозмовник агентства.

 
РЛС "Вороніж-М"

За його словами, новий радар "істотно перевищить за своїми бойовими можливостями станцію "Дніпро", яка покривала, в тому числі, регіон Близького Сходу і могла "бачити" пуски балістичних ракет різного базування на дальності до трьох з половиною тисяч кілометрів".

Зазначається, що станція "Дніпро" у Севастополі належала Україні, деякий час орендувалася Росією, але пізніше договір був розірваний.

Також, за даними видання, РФ планує використовувати в окупованому Криму автоматизовану систему контролю за надводною обстановкою при охороні морських кордонів.

"Для охорони кордонів в даному районі поставлена ​​задача впроваджувати і використовувати автоматизовану систему технічного контролю "Рубіж". Ця робота ведеться", - сказало інше джерело агентства.

За його словами, це нова система, якої раніше в Криму не було.

Повідомляється, що система отримує інформацію від автономних радіотехнічних постів. Кожен пост здатний вести до 200 цілей, визначати їх координати, параметри руху і супроводжувати, використовуючи оптико-електронні системи.

Раніше повідомлялося, що в анексованому Криму зафіксували переміщення військової техніки в напрямку Керчі.

Теми: КримокупаціяРосія
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