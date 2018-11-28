В анексованому Криму зафіксували переміщення військової техніки в напрямку Керчі.

Трасою Севастополь – Керч пересувалися берегові ракетні комплекси "Бал", що показав на відео російський пропагандистський канал RT 27 листопада.

"Прибережні системи захисту російського "Бала" перемістилися поблизу Керчі після протистояння з Україною", – йдеться у підводці до відео.

У жовтні комплекси, в тому числі "Бал", окупанти підняли за тривогою для участі в так званому заліковій тактичному навчанні, нагадує Ліга.net.

У той же час, представник Південного військового округу РФ полковник Вадим Астаф'єв заявив "Инрерфаксу", що зенітно-ракетний дивізіон С-400 "Тріумф" після стрільб на полігоні доставлять в пункт постійної дислокації в Криму.

"Найближчим часом нова зенітна ракетна система заступить на бойове чергування з захисту повітряного простору РФ", – заявив Ареф'єв.

За його словами, раніше зенітно-ракетний дивізіон успішно виконав перші стикувальні стрільби ЗРС С-400 "Тріумф" на Державному центральному міжвидовому полігоні в Астраханській області РФ. Бойові розрахунки С-400 з'єднання ППО ПВО виконали стрільби по мішенях, що імітують низьколітні, швидкісні й балістичні цілі.

Раніше для протиповітряної оборони анексованого Криму окупанти мали три дивізіони ЗРС С-400.

ЗРС С-400 "Тріумф" розробки й виробництва концерну ВКО "Алмаз-Антей" призначені для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні та крилаті ракети, може застосовуватися проти наземних об'єктів.

Комплекс здатен вражати цілі на дальності 400 кілометрів і на висоті до 30 кілометрів.

Як відомо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Після цього президент Петро Порошенко оголосив воєнний стан у 10 областях України, що межують із Росією чи підконтрольними їй сепаратистами.

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