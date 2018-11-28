Окупанти стягують до Керчі ракетні комплекси "Бал"

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Середа, 28 листопада 2018, 10:25

В анексованому Криму зафіксували переміщення військової техніки в напрямку Керчі.

Трасою Севастополь – Керч пересувалися берегові ракетні комплекси "Бал", що показав на відео російський пропагандистський канал RT 27 листопада.

"Прибережні системи захисту російського "Бала" перемістилися поблизу Керчі після протистояння з Україною", – йдеться у підводці до відео.

У жовтні комплекси, в тому числі "Бал", окупанти підняли за тривогою для участі в так званому заліковій тактичному навчанні, нагадує Ліга.net.

У той же час, представник Південного військового округу РФ полковник Вадим Астаф'єв заявив "Инрерфаксу", що зенітно-ракетний дивізіон С-400 "Тріумф" після стрільб на полігоні доставлять в пункт постійної дислокації в Криму.

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Теми: Крим Росія зброя
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