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РФ готовится развернуть в Крыму РЛС "Воронеж-М" и систему контроля "Рубеж"

Четверг, 29 ноября 2018, 10:01

В 2019 году Россия планирует построить  в районе оккупированного Севастополя новую радиолокационную станцию, систему предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М", а также автоматизированную систему технического контроля "Рубеж".

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Время и место развертывания новой станции определено: как ожидается, ее начнут строить в следующем году на месте дислокации старой РЛС "Днепр" под Севастополем", - сказал собеседник агентства.

 
РЛС "Воронеж-М"

По его словам, новый радар "существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трёх с половиной тысяч километров".

Отмечается, что станция "Днепр" в Севастополе принадлежала Украине, некоторое время арендовалась Россией, но позже договор был разорван.

Также, по данным издания, РФ планирует использовать в оккупированном Крыму автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ.

"Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля "Рубеж". Эта работа ведется",- сказал другой источник агентства.

По его словам, это новая система, которой раньше в Крыму не было.

Сообщается, что система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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