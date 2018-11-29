Україна завернула менше росіян в останню добу – Мінськ

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Четвер, 29 листопада 2018, 12:07

Кількість громадян Росії, які отримали відмову у в'їзді в Україну і повернулися в аеропорт Мінська, за добу знизилася в чотири рази.

Про це офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський повідомив агентству "Интерфакс-Запад".

"За минулу добу станом на 10 ранку повернулися дев'ять осіб", – розповів він.

Бичковський нагадав, що за попередню добу отримали відмови у в'їзді в Україну 38 росіян.

"Спостерігається тенденція до зниження", – констатував офіційний представник прикордонного комітету Білорусі

При цьому він зазначив, що "пасажиропотік на даному напрямку не змінився".

Всього з початку тижня, за даними прикордонного комітету Білорусі, число росіян, які повернулися з українських аеропортів до Мінська, зросла до 94 осіб.

Бичковський додав, що в наземних пунктах пропуску (автомобільний і залізничний транспорт) групових повернень громадян Росії на територію Білорусі не фіксують.

27 листопада він заявляв, що за попередню добу авіарейсами з Києва до Мінська повернули 47 російських громадян, яким відмовлено у в'їзді на територію України.

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Теми: Росія Прикордонна служба Білорусь авіа
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