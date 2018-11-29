Украина завернула меньше россиян в последние сутки – Минск

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Четверг, 29 ноября 2018, 12:07

Количество граждан России, получивших отказ во въезде в Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за сутки снизилось в четыре раза.

Об этом официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил агентству "Интерфакс-Запад".

"За истекшие сутки по состоянию на 10 утра возвратились девять человек", – рассказал он.

Бычковский напомнил, что за предыдущие сутки получивших отказы во въезде в Украину россиян было 38.

"Наблюдается тенденция к снижению", – констатировал официальный представитель пограничного комитета Беларуси

При этом он отметил, что "пассажиропоток на данном направлении не изменился".

Всего с начала недели, по данным погранкомитета Беларуси, число вернувшихся из украинских аэропортов в Минск россиян выросло до 94 человек.

Бычковский добавил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) групповых возвратов граждан России на территорию Белоруссии не фиксируют.

27 ноября он заявлял, что за предыдущие сутки авиарейсами из Киева в Минск вернули 47 российских граждан, которым отказано во въезде на территорию Украины.

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Темы: Росcия Пограничная служба Беларусь авиа
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