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Київрада забирає землю на Андріївському узвозі в горе-забудовника

Четвер, 29 листопада 2018, 11:44

Київська міська рада розриває договір оренди землі зі скандальним забудовником на Андріївському узвозі 14-16 – приватним підприємством "Маркон".

Відповідне рішення підтримали в четвер 99 депутатів Київради, повідомляє "Укрінформ". 

Київський міський голова Віталій Кличко на початку засідання сказав: "Сьогодні в порядку невідкладності ми виносимо проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки з приватним підприємством "Маркон". Йдеться про скандальне будівництво на Андріївському узвозі, 14-16".

Він повідомив, що земельна комісія Київради підтримала розірвання відповідного договору оренди.

Підставою для такого рішення Кличко назвав той факт, що забудовник не доплатив місту майже мільйон гривень.

"Забудовник не чув ні громадськість, ні владу міста щодо того, як має виглядати забудова в історичному центрі столиці", – наголосив він.

"Ми неодноразово зустрічалися з активістами, представником "Маркону",  профільними службами КМДА. На такій зустрічі я звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи зі зведення скандальної будівлі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю", – сказав мер.

Кличко зазначив, що міська влада демонтувала будівельний кран на Андріївському, щоб припинити це будівництво. 

"Однак це не допомогло. Тому сьогодні ми повинні зробити наступний крок і ухвалити рішення про розірвання договору оренди землі", – заявив міський голова. 

Йдеться про 0,19 га в історичному місці столиці – Андріївському узвозі, 14-16.

Земельна ділянка розташована в межах державного історико-культурного заповідника "Стародавній Київ", пам’ятки містобудування "Замкова гора – Андріївський узвіз".

На цій території забудовник зводить 9-поверховий готель заввишки близько 30 метрів, хоча максимально допустима висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів.

"Андріївський узвіз – це одна з візитівок міста. І всі повинні розуміти, що не вдасться там спорудити все, що заманеться!", – наголосив Кличко.

Теми: КиївВіталій Кличкобудівництво
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