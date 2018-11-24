Будівельний кран на Андріївському почали демонтувати – КМДА

Вранці суботи міські служби Києва у співпраці з поліцією почали прибирати незаконно розміщений будівельний кран на місці скандальної забудови на Андріївському узвозі, 14-16.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба КМДА.

"Сьогодні зранку розпочався демонтаж незаконно розміщеного будівельного крану, аби звільнити проїжджу частину. У "охоронців" будівництва столична поліція вилучила 7 одиниць травматичної зброї і затримала молодиків", - повідомив він.

Заступник голови КМДА нагадав, що раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі 14-16 до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю, однак будівництво не припинилося.

Мондриївський наголосив, що вимоги міста залишаються незмінними.

"Якщо забудовник не зробить макет будівлі за скорегованим проектом і не представить його разом з усіма дозвільними документами, що засвідчують законність будівництва, Містобудівній раді столиці, місто винесе на сесію Київради питання про розірвання договору оренди земельної ділянки", - додав він.

Як повідомлялося, 16 листопада мер столиці Віталій Кличко заявив, що вимагає зупинити будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

Будівництво багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі, поруч зі скандальним Театром на Подолі та просто навпроти музею Булгакова, почали восени 2016 року.

Забудовником є відома компанія "KADORR Group" одеського мільйонера сирійського походження Аднана Ківана.

На ділянці площею 1,985 га хочуть звести будівлю загальною площею 13,6 тисячі кв. м і заввишки 4-7 поверхів з мансардою. У ній розміститься готель на 182 номери, заклади громадського харчування, фітнес-центр і паркінг на 25 машиномісць.

Мешканці столиці та активісти неодноразово протестували проти забудови.

За словами активістів, зведення готелю на Андріївському узвозі призводить до зсувів ґрунту, руйнації вулиці, пошкодження музеїв та прилеглих житлових будинків.

Попри це забудовник легалізував паркан на скандальній забудові.

Андріївський узвіз є пам'яткою містобудування місцевого та національного значення (разом із Замковою горою). Уся вулиця як об'єкт всесвітньої спадщини перебуває під захистом ЮНЕСКО.