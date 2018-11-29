Киевсовет забирает землю на Андреевском спуске у горе-застройщика

Киевский городской совет расторгает договор аренды земли со скандальным застройщиком на Андреевском спуске 14-16 – частным предприятием "Маркон".

Соответствующее решение поддержали в четверг 99 депутатов Киевсовета, сообщает "Укринформ".

Киевский городской глава Виталий Кличко в начале заседания сказал: "Сегодня в порядке неотложности мы выносим проект решения о расторжении договора аренды земельного участка с частным предприятием "Маркон". Речь идет о скандальном строительстве на Андреевском спуске, 14-16".

Он сообщил, что земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение соответствующего договора аренды.

Основанием для такого решения Кличко назвал тот факт, что застройщик не доплатил городу почти миллион гривен.

"Застройщик не слышал ни общественность, ни власти города о том, как должен выглядеть застройка в историческом центре столицы", – отметил он.

"Мы неоднократно встречались с активистами, представителем "Маркона", профильными службами КГГА. На такой встрече я обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью", – сказал мэр.

Кличко отметил, что городские власти демонтировали строительный кран на Андреевском, чтобы прекратить это строительство.

"Однако это не помогло. Поэтому сегодня мы должны сделать следующий шаг и принять решение о расторжении договора аренды земли", – заявил мэр.

Речь идет о 0,19 га в историческом месте столицы – Андреевском спуске, 14-16.

Земельный участок расположен в пределах государственного историко-культурного заповедника "Древний Киев", памятки градостроительства "Замковая гора – Андреевский спуск".

На этой территории застройщик возводит 9-этажный отель высотой около 30 метров, хотя максимально допустимая высотность сооружений на этом участке – 12 метров.

"Андреевский спуск – это одна из визитных карточек города. И все должны понимать, что не удастся там построить все, что вздумается!", – подчеркнул Кличко.