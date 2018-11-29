Полякам розіслали фейкові СМС про мобілізацію через "кризу" в Україні

Агентство внутрішньої безпеки Польщі отримало сигнал про надсилання фальшивих попереджень на телефони громадян від нібито Урядового центру безпеки (RCB) і почало з’ясовувати усі обставини цього інциденту.

Про це заявив 28 листопада речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, пише "Польське радіо".

Цього тижня жителі однієї з гмін на південному сході Польщі отримали на свої мобільні телефони текстові повідомлення про те, що усі чоловіки призовного віку повинні прибути до органів влади ґміни у зв’язку із ситуацією в Україні. В Урядовому центрі безпеки спростували надсилання подібних повідомлень.

Жарин зазначив, що Агентство внутрішньої безпеки вивчає походження цих повідомлень, але поки не може говорити про конкретні факти. Він додав, що інциденти були локальними.

За інформацією порталу InfoSecurity24, жителям східних районів країни від відправника під назвою "Alert RCB" надходили, зокрема, такі повідомлення: "Увага! Чоловіки віком 18-65 років, які живуть на території ґміни Дукля (Підкарпатське воєводство), зобов'язані прибути до управління гміни 27 листопада на 10:00 у зв'язку з кризовою ситуацією в Україні. Очікуйте наступних повідомлень".

Офіційно програма "Alert RCB" почне у Польщі працювати 12 грудня. Нині триває її пілотаж. Програма має попереджати користувачів мобільних телефонів про можливі загрози.

Нагадаємо, на кордоні з Російською Федерацією жителям Сумської області розіслали фейкові повідомлення від імені Міністерства оборони з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Такий "інформаційний вплив" у Міноборони назвали проявом "гібридної" агресії Росії проти України.

Європейська правда