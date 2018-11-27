Біля кордону з Росією українцям розіслали фейкові СМС від імені Міноборони

На кордоні з Російською Федерацією жителям Сумської області розіслали фейкові повідомлення від імені Міністерства оборони з пропозицією прибути до найближчої військової частини.

Про це 27 листопада повідомляє прес-служба Міноборони.

Речник МО Олексій Чернобай написав у Facebook, що повідомлення надсилали, зокрема жителям Путивлівського району області.

"Зазначена інформація є ніщо іншим, як провокацією, які регулярно спостерігається в районах зі спільним державним кордон з РФ та в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування", - додав Чернобай.

Міноборони стверджує, що не має жодного відношення до розсилання подібних повідомлень, а ЗСУ ніколи не вдавалися до подібних заходів.

"У зв'язку з мобілізацією, Вам потрібно негайно прибути до військової частини по місцю проживання. У разі ігнорування протягом 3 діб, Ваші відомості будуть передані до суду. З повагою Міністерство Оборони України", - розіслали українцям.

"Є чимало прикладів розсилки спам-повідомлень російсько-окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями", - повідомили у відомстві.

Такий "інформвплив" у МО назвали проявом "гібридної" агресії Росії проти України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

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