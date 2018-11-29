Полякам разослали фейковые СМС о мобилизации из-за "кризиса" в Украине

Агентство внутренней безопасности Польши получило сигнал о направлении фальшивых предупреждений на телефоны граждан от якобы Правительственного центра безопасности (RCB) и начало выяснять все обстоятельства этого инцидента.

Об этом заявил 28 ноября представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет "Польское радио".

На этой неделе жители одной из гмин на юго-востоке Польши получили на свои мобильные телефоны текстовые сообщения о том, что все мужчины призывного возраста должны прибыть в органы власти гмины в связи с ситуацией в Украине. В Правительственном центре безопасности опровергли отправку подобных сообщений.

Жарин отметил, что Агентство внутренней безопасности изучает происхождение этих сообщений, но пока не может говорить о конкретных фактах. Он добавил, что инциденты были локальными.

По информации портала InfoSecurity24, жителям восточных районов страны от отправителя под названием "Alert RCB" поступали, в частности, такие сообщения: "Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет, которые живут на территории гмины Дукля (Подкарпатское воеводство), обязаны прибыть в управления гмины 27 ноября на 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Ожидайте следующих сообщений".

Официально программа "Alert RCB" начнет в Польше работать 12 декабря. Сейчас идет ее пилотаж. Программа будет предупреждать пользователей мобильных телефонов о возможных угрозах.

Напомним, на границе с Российской Федерацией жителям Сумской области разослали фейковые сообщение от имени Министерства обороны с предложением прибыть в ближайшее воинской части. Такое "информационное воздействие" в Минобороны назвали проявлением "гибридной" агрессии России против Украины.

Европейская правда