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Політв'язня Клиха направлять у туберкульозну лікарню

Четвер, 29 листопада 2018, 15:00

Українського політв'язня Станіслава Клиха, якого утримують у російській колонії, в грудні направлять для обстеження до туберкульозної лікарні.

Про це повідомляє Рада з прав людини при президенті РФ, посилаючись на відповідь голови РПЛ українському омбудсмену Людмилі Денисовій.

"На цей час стан здоров'я С.Клиха оцінюється лікарями-фахівцями як задовільний, він перебуває під динамічним наглядом медичних працівників", – йдеться в листі.

"Для проведення планового обстеження і визначення подальшої тактики лікування пацієнт 5 грудня 2018 року направлений на філію "Туберкульозна лікарня №1" федеральної казенної установи "Медико-санітарна частина №74 ФСВП", - зазначено в документі.

В РПЛ відзначають, що за час відбування покарання Клих неодноразово звертався за медичною допомогою, яку отримував в амбулаторних і стаціонарних умовах медчастини і філії "Психіатрична лікарня" медико-санітарної частини №74 ФСВП.

 
 

Як повідомлялося, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Втім, Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.

Пізніше стало відомо, що він збожеволів через тортури у в’язниці. За словами матері Клиха, Станіслава катували у Росії, змушуючи свідчити проти екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

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Українська правда
Теми: політв'язнізаручникиРосія
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