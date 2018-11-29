Политзаключенного Клыха направят в туберкулезную больницу

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, который содержится в российской колонии, в декабре направят для обследования в туберкулезную больницу.

Об этом сообщает Совет по правам человека при президенте РФ, ссылаясь на ответ главы СПЧ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

"В настоящее время состояние здоровья С.Клыха оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников", – идет речь в письме.

"Для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения пациент 5 декабря 2018 года будет направлен в филиал "Туберкулезная больница №1" федерального казенного учреждения "Медико-санитарная часть №74 ФСИН", – указанного в документе.

В СПЧ отмечают, что за время отбывания наказания Клых неоднократно обращался за медицинской помощью, которую получал в амбулаторных и стационарных условиях медчасти и филиала "Психиатрическая больница" медико-санитарной части №74 ФСИН.

Как сообщалось, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха осудили к 22,5 и 20 годам тюрьмы соответственно. По версии Следственного комитета РФ, Карпюк и Клых в 1990-х годах входили в украинскую националистическую организацию УНА-УНСО и якобы воевали в Чечне. Но Клых заявил, что никогда не был в Чечне.

Позже стало известно, что психическое здоровье украинца Клыха повредилось из-за пыток. По словам матери Клыха, Станислава пытали в России, заставляя дать показания против экс-премьера Арсения Яценюка.

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