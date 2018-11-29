Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа Іл-76: апеляцію генерала Назарова розглянуть спочатку

Четвер, 29 листопада 2018, 19:53

Апеляцію генерал-майора Віктора Назарова, засудженого до 7 років позбавлення волі у справі про збиття військо-транспортного літака Іл-76 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська, розглянуть спочатку.

Про це було оголошено під час засідання Дніпровського апеляційного суду, повідомляє "Громадське".

За словами адвоката потерпілих Віталія Погосяна, таке рішення ухвалене через розформування Апеляційного суду Дніпропетровської області і утворення Дніпровського апеляційного суду. У зв’язку з цим змінена колегія суддів і нова колегія почне розгляд апеляції спочатку.

Також захисник наголосив, що ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області щодо повторного дослідження матеріалів справи та рішення щодо повторної експертизи, не є чинною. Це питання має розглянути нова колегія суддів.

При цьому засідання суду 29 листопада не відбулося через неявку деяких потерпілих. Наступне засідання призначене на 20 грудня.

Генерала Віктора Назарова визнали винним і засудили до 7 років тюрми у березні 2017 року. Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні противника, який регулярно здійснює його обстріл, і що противник має у своєму розпорядженні переносні ЗРК.

У рішенні суду вказано, що Назаров отримав інформацію про те, що літак можуть обстріляти.

14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
катастрофи
Детально порахували: скільки коштувала Україні вчинена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС
НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: