Катастрофа Іл-76: апеляцію генерала Назарова розглянуть спочатку

Апеляцію генерал-майора Віктора Назарова, засудженого до 7 років позбавлення волі у справі про збиття військо-транспортного літака Іл-76 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська, розглянуть спочатку.

Про це було оголошено під час засідання Дніпровського апеляційного суду, повідомляє "Громадське".

За словами адвоката потерпілих Віталія Погосяна, таке рішення ухвалене через розформування Апеляційного суду Дніпропетровської області і утворення Дніпровського апеляційного суду. У зв’язку з цим змінена колегія суддів і нова колегія почне розгляд апеляції спочатку.

Також захисник наголосив, що ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області щодо повторного дослідження матеріалів справи та рішення щодо повторної експертизи, не є чинною. Це питання має розглянути нова колегія суддів.

При цьому засідання суду 29 листопада не відбулося через неявку деяких потерпілих. Наступне засідання призначене на 20 грудня.

Генерала Віктора Назарова визнали винним і засудили до 7 років тюрми у березні 2017 року. Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні противника, який регулярно здійснює його обстріл, і що противник має у своєму розпорядженні переносні ЗРК.

У рішенні суду вказано, що Назаров отримав інформацію про те, що літак можуть обстріляти.

14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.