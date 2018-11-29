Катастрофа Ил-76: апелляцию генерала Назарова рассмотрят сначала

Апелляцию генерал-майора Виктора Назарова, приговоренного к 7 годам лишения свободы по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 14 июня 2014 в аэропорту Луганска, рассмотрят сначала.

Об этом было объявлено во время заседания Днепровского апелляционного суда, сообщает "Громадське".

По словам адвоката потерпевших, Виталия Погосяна, такое решение принято из-за расформирования Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда. В связи с этим изменена коллегия судей и новая коллегия начнет рассмотрение апелляции сначала.

Также защитник отметил, что решение Апелляционного суда Днепропетровской области относительно повторного исследования материалов дела и решения о повторной экспертизе, не является действуюющим. Этот вопрос должна рассмотреть новая коллегия судей.

При этом заседание суда 29 ноября не состоялось из-за неявки некоторых пострадавших. Следующее заседание назначено на 20 декабря.

Генерала Виктора Назарова признали виновным и приговорили к 7 годам тюрьмы в марте 2017 года. Суд решил, что Назаров, находясь в должности начальника штаба, первого заместителя руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей знал, что аэродром Луганска находится в окружении противника, который регулярно осуществляет его обстрел, и противник располагает переносными ЗРК.

В решении суда указано, что Назаров получил информацию о том, что самолет могут обстрелять.

14 июня 2014 в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.