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Ліга Європи: "Арсенал" розгромив "Ворсклу" у Києві

Четвер, 29 листопада 2018, 20:59

Полтавська "Ворскла" у матчі 5 туру Ліги Європи поступилася з рахунком 0:3 лондонському "Арсеналу".

Матч пройшов 29 листопада у Києві на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, УЄФА перенесло матч "Ворскла" - "Арсенал" до Києва з Полтави через введення в десяти областях України воєнного стану.

Старт цього поєдинку вийшов для "Ворскли" доволі активним і по воротах Пітера Чеха пробивали Юрій Коломоєць та Владислав Чеснаков. Полтавська команда у перші хвилин десять на рівних грала з "Арсеналом", який на цю гру виставив напіврезервний склад.

На 12-й хвилині "Ворскла" пропустила перший гол. Артур Батіста у власному штрафному вибив м`яч прямо на ногу Емілю Сміт-Роу, який пробив у порожній кут воріт - 0:1. На 28-й хвилині рахунок став вже 2:0. Суддя призначив доволі сумнівний пенальті за фол Ігоря Пердути на Арону Ремзі. Сам постраждалий без проблем з 11-ти метрів переграв Богдана Шуста.

На 41-й хвилині "каноніри" забили третій гол у ворота "Ворскли". Джо Віллок легко пройшов Армена Даллку і пробив у кут воріт Шуста - 0:3.

На 65-й хвилині Сміт-Роу забив ще один м`яча у ворота "Ворскли", що не був зарахований через положення поза грою. На 70-й хвилині Пердута міг забити гол престижу, але класно зіграв Чех. Через пару хвилин вже сейв Шуста врятував полтавську команду від четвертого гола.

В останні десять хвилин двічі Ніколас Карека намагався пробити Чеха, але йому забракло влучності.

Після цієї поразки "Ворскла" позбулася навіть теоретичних шансів на плей-офф Ліги Європи, оскільки в іншому матчі групи "Спортинг" розгромив "Карабах" з рахунком 6:1.

Після 5 турів "Арсенал" з 13 очками очолює групу. "Спортинг" з десятьма очками йде на другому рядку та у "Ворскли" з "Карабахом" по три пункти.

Українська правда
Теми: футболспорт
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