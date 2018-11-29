Лига Европы: "Арсенал" разгромил "Ворсклу" в Киеве

Полтавская "Ворскла" в матче 5 тура Лиги Европы уступила со счетом 0:3 лондонскому "Арсеналу".

Матч прошел 29 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что УЕФА перенесло матч "Ворскла" - "Арсенал" в Киев из Полтавы из-за введения в десяти областях Украины военного положения.

Старт этого поединка получился для "Ворсклы" довольно активным и по воротам Питера Чеха пробивали Юрий Коломоец и Владислав Чеснаков. Полтавская команда в первые минут десять на равных играла с "Арсеналом", который в эту игру выставил полурезервный состав.

На 12-й минуте "Ворскла" пропустила первый гол. Артур Батиста в собственной штрафной выбил мяч прямо на ногу Эмилю Смит-Роу, который пробил в пустой угол ворот - 0:1. На 28-й минуте счет стал уже 2:0. Судья назначил довольно сомнительный пенальти за фол Игоря Пердуты на Арону Рэмзи. Сам пострадавший без проблем с 11-ти метров переиграл Богдана Шуста.

На 41-й минуте "канониры" забили третий гол в ворота "Ворсклы". Джо Виллок легко прошел Армена Даллку и пробил в угол ворот Шуста - 0:3.

На 65-й минуте Смит-Роу забил еще один мяч в ворота "Ворсклы", который не был засчитан из-за положения вне игры. На 70-й минуте Пердута мог забить гол престижа, но классно сыграл Чех. Через пару минут уже сейв Шуста спас полтавскую команду от четвертого гола.

В последние десять минут дважды Николас Карека пытался пробить Чеха, но ему не хватило точности.

После этого поражения "Ворскла" лишилась даже теоретических шансов на плей-офф Лиги Европы, поскольку в другом матче группы "Спортинг" разгромил "Карабах" со счетом 6:1.

После 5 туров "Арсенал" с 13 очками возглавляет группу. "Спортинг" с десятью очками идет на второй строчке и у "Ворсклы" с "Карабахом" по три пункта.