InformNapalm показала фото будинку військового РФ "Хмурого", підозрюваного у справі MH17

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала фотографії присадибної території і внутрішніх кімнат будинку російського військового Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), якого підозрюють у причетності до катастрофи МH17.

Фотографії опубліковані на сайті спільноти.

Зазначається, що колишній начальник розвідки "ДНР" Дубинський у кінці травня 2018 року ділився цими фотографіями у закритому листуванні зі своїми бойовими товаришами.

усі фото: InformNapalm

"У будинку "Хмурого" є камін, акваріум з рибками і фотошпалери з білими трояндами. Внутрішній двір прикрашений арт-інсталяціями з млином і возом", - пише InformNapalm.

Спільнота нагадує, що на початку 2017 року публікувала передані їй від організації "Європростір" дані з точною адресою місця проживання Дубинського: Російська Федерація, Ростовська область, Аксайського району, хутір Великий Лог, вулиця Молодіжна, 4 В.

"У липні 2017 року голландські журналісти з телевізійної програми Nieuwsuur, слідуючи адресою Дубинського, опублікованою на InformNapalm, побічно підтвердили місце проживання підозрюваного.

Знімальна група Nieuwsuur відвідала його приватний будинок в Ростовській області Росії, але їх не впустили навіть на поріг, а сам Сергій Дубинський відмовився розмовляти з пресою", - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялось, російський військовий Сергій Дубинський, якого підозрюють у причетності до катастрофи МH17 хизувався колишньому товаришу по службі, що отримав орден з рук президента Росії Володимира Путіна.

17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський ("Хмурий")