"Хмурий" хизувався побратиму, що його нагороджував особисто Путін

Російський військовий Сергій Дубинський, якого підозрюють у причетності до катастрофи МH17 хизувався колишньому товаришу по службі, що отримав орден з рук президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі проекту Радіо Свобода "Донбас.Реалії", які наводять свідчення людини, обізнаної про бойовий досвід Дубинського і його діяльність в угрупованні "ДНР".

"Він (Дубинський -ред) нагороджений сімома бойовими орденами. Таких не так і багато в Росії. І він мені розказував, що його орденом нагороджував особисто Путін. І було їх там усього двоє. Він і цей режисер – Міхалков. Він отримував цей орден у цивільному варіанті, а Дубинський у бойовому", – розповів колишній товариш по службі Дубинського Сергій Тіунов.

Зазначається, що в 1985 році Тіунов закінчив строкову службу в радянській армії в розвідувальній роті в Афганістані. В цій же роті, але трохи пізніше служив офіцером Дубинський.

Активно спілкуватися ветерани почали вже з 2000-х років.

У 2014-му Тіунов пішов добровольцем на фронт. А після Іловайська зайнявся звільненням з полону українських бійців. В процесі пошуку потрібних контактів, йому порекомендували зв’язатися з одним впливовим бойовиком, яким виявився Дубинський.

"Донбас.Реалії" зазначають, що на даний час Служба безпеки України завершила розслідування відносно російського полковника Сергія Дубинського, також відомого під позивним "Хмурий".

Слідчі, зокрема, стверджують, що Дубинський створив і протягом 2014 року очолював "управління військової розвідки" "ДНР", куди увійшли бойовики з України, а також представники спецслужб Російської Федерації. Усього – 800 осіб.

А міжнародні дослідницькі організації та журналісти виявили докази, що підтверджують: Сергій Миколайович Дубинський причетний до ще до одного резонансного злочину – атаки на малайзійський "Боїнг" MH17.

17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").