Поліція затримала 5 підозрюваних у замаху на Мазура

Поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних у скоєнні вибуху в квартирі координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура в Борисполі.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Дмитро Ценов на брифінгу в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Керівник главку обласної поліції розповів, що в ході обшуків у затриманих було вилучено зброю та боєприпаси.

"Ми задокументували причетність цих людей до замаху на керівника громадської організації С14 Сергія Мазура... В даний час проходить суд з обрання запобіжного заходу", - сказав він, уточнивши, що запобіжний захід поки обирається трьом учасникам злочину.

За словами Ценова, встановлений замовник, отримані докази фінансування цього злочину в сумі 3 тисячі доларів.

"Мотив замовлення злочину - громадська діяльність С14, а саме Сергія Мазура. Що стосується замовника, то в даний час слідство не може розголошувати дані про нього", - сказав Ценов.

"Всього на сьогоднішній день затримані п'ятеро осіб: пособники, які підшукували і надавали знаряддя злочину, тобто, боєприпаси, затримано організатора-замовника, також затримані виконавці цього злочину", - уточнив керівник поліції області.

За його словами, серед затриманих фігурантів є раніше судимі за майнові злочини.

Раніше перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив про трьох затриманих за підозрою у скоєнні цього злочину.

В ніч на 10 жовтня в Борисполі у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура кинули гранату. Самого Сергія Мазура не було вдома, від вибуху постраждав його батько, який втратив багато крові.

Сергій Мазур повідомив, що "кидали гранату РГД-5". Поліція кваліфікувала вибух у квартирі Мазура як замах на вбивство.