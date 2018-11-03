В РПЦ заявили, що угода Порошенка з Варфоломієм - "політичне замовлення"

У Російській православній церкві заявили, що підписання угоди про співпрацю між президентом України Петром Порошенком та Вселенським патріархом Варфоломієм - "політичний крок" і перебуває "поза канонічним полем".

Про це 3 листопада заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС.

"Останні кроки і рішення патріарха Варфоломія, включаючи підписання угоди, перебувають поза канонічним полем, виключно у політичній площині. Виконуючи замовлення з-за океану, спрямоване на ослаблення і розчленовування єдиної Російської церкви, патріарх Варфоломій поспішає виконати це замовлення, поки не змінилася політична кон'юнктура і поки при владі в Україні перебуває нинішній президент", - заявив Іларіаон.

Він також заявив, що Варфоломій "протиставив себе канонічному світовому православ'ю і вже не може претендувати на роль всесвітнього координатора для інших православних церков".

"... Якщо раніше за згодою помісних церков Константинопольський патріархат виступав для них в якості координуючого центру, то тепер такого центру більше не існує: Константинопольський патріархат добровільно самоусунувся", - заявив митрополит.

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Нагадаємо, 3 листопада в ході робочого візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

"Угода, яку ми підписали, завершує процес, робить всі умови для того, щоб процес підготовки до собору, процес надання томосу був приведений у абсолютно чітку відповідність до канонів православної церкви", - заявив Порошенко.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що найближчим часом відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується у Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Патріарх Московський Кирил вважає, що надання Константинополем томосу Україні - це "глобальне замовлення" на руйнування Російської православної церкви.

За словами представника Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископа Тельміського Іова, Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.