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Чотирьох підозрюваних у замаху на Мазура відправили у СІЗО

Субота, 3 листопада 2018, 22:49
Чотирьох підозрюваних у замаху на Мазура відправили у СІЗО

Бориспільський міськрайонний суд обрав підозрюваним у замаху на координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура запобіжні заходи. 

Як повідомив сам Мазур 3 листопада на своїй сторінці у Facebook, судові рішення ухвалено щодо чотирьох затриманих з п'яти. 

"Олегу Акімову - 2 місяці СІЗО. Цей той, хто закидував гранату у мою кімнату. ... Другому виконавцю, Андрію Павленку - теж 2 місяці СІЗО.  Руслан Бальянов - третій, хто поїхав у СІЗО з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тис. грн. Це той, хто продав Акімову та іншим двом його колегам гранату", - повідомив Мазур.

Він додав, що раніше Бальянова притягували до відповідальності, а під час обшуку у нього "було знайдено гранату та чужі речі, появу яких він не зміг пояснити".

"Виконавець - Андрій Вірченко. Прямо у залі суду у перерві зізнався, що його колеги займались "сумнівними" підробітками. Щодо себе промовчав. Запобіжний захід для нього - 2 місяці СІЗО", - повідомив Мазур. 

Згодом він додав, що судове засідання з обрання запобіжного заходу для п'ятого затриманого у даній справі - Дмитра Ісаєнка - перенесено на 12:00 5 листопада. 

"(Йому) інкримінують нелегальний продаж зброї та боєприпасів. Також активно займається продажем наркотиків", - заявив Мазур. 

Підозрювані у замаху на Сергія Мазура: Олег Акімов
Підозрювані у замаху на Сергія Мазура: Олег Акімов
Андрій Павленко
Андрій Павленко
Руслан Бальянов
Руслан Бальянов
 
Андрій Вірченко 
та Дмитро Ісаєнко
та Дмитро Ісаєнко

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня у Борисполі у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура кинули гранату. Самого Мазура не було вдома, від вибуху постраждав його батько, який втратив багато крові.

Координатор С14 повідомив, що "кидали гранату РГД-5". Поліція кваліфікувала вибух у квартирі Мазура як замах на вбивство.

3 листопада начальник ГУ Нацполіції Київської області Дмитро Ценов повідомив, що поліція затримала п'ятьох підозрюваних у скоєнні вибуху у квартирі координатора С14 Сергія Мазура. 

За словами Ценова, встановлено замовника та отримано докази фінансування цього злочину у сумі 3 тис. доларів. Він додав, що серед затриманих фігурантів є раніше судимі за майнові злочини.

Українська правда

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Теми: С14націоналістисуд
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