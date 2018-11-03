Чотирьох підозрюваних у замаху на Мазура відправили у СІЗО

Бориспільський міськрайонний суд обрав підозрюваним у замаху на координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура запобіжні заходи.

Як повідомив сам Мазур 3 листопада на своїй сторінці у Facebook, судові рішення ухвалено щодо чотирьох затриманих з п'яти.

"Олегу Акімову - 2 місяці СІЗО. Цей той, хто закидував гранату у мою кімнату. ... Другому виконавцю, Андрію Павленку - теж 2 місяці СІЗО. Руслан Бальянов - третій, хто поїхав у СІЗО з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тис. грн. Це той, хто продав Акімову та іншим двом його колегам гранату", - повідомив Мазур.

Він додав, що раніше Бальянова притягували до відповідальності, а під час обшуку у нього "було знайдено гранату та чужі речі, появу яких він не зміг пояснити".

"Виконавець - Андрій Вірченко. Прямо у залі суду у перерві зізнався, що його колеги займались "сумнівними" підробітками. Щодо себе промовчав. Запобіжний захід для нього - 2 місяці СІЗО", - повідомив Мазур.

Згодом він додав, що судове засідання з обрання запобіжного заходу для п'ятого затриманого у даній справі - Дмитра Ісаєнка - перенесено на 12:00 5 листопада.

"(Йому) інкримінують нелегальний продаж зброї та боєприпасів. Також активно займається продажем наркотиків", - заявив Мазур.

Підозрювані у замаху на Сергія Мазура: Олег Акімов Андрій Павленко Руслан Бальянов Андрій Вірченко та Дмитро Ісаєнко

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня у Борисполі у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура кинули гранату. Самого Мазура не було вдома, від вибуху постраждав його батько, який втратив багато крові.

Координатор С14 повідомив, що "кидали гранату РГД-5". Поліція кваліфікувала вибух у квартирі Мазура як замах на вбивство.

3 листопада начальник ГУ Нацполіції Київської області Дмитро Ценов повідомив, що поліція затримала п'ятьох підозрюваних у скоєнні вибуху у квартирі координатора С14 Сергія Мазура.

За словами Ценова, встановлено замовника та отримано докази фінансування цього злочину у сумі 3 тис. доларів. Він додав, що серед затриманих фігурантів є раніше судимі за майнові злочини.