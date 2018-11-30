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Літак Меркель здійснив екстрену посадку в Кельні

П'ятниця, 30 листопада 2018, 02:06

Літак з канцлером і міністром фінансів ФРН вилетів з Берліна в Буенос-Айрес, проте через технічні неполадки приземлився в Кельні.

Про це повідомляє DW.com.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропустить відкриття саміту "великої двадцятки" (G20) в Буенос-Айресі. Літак "Конрад Аденауер" з німецької делегацією вилетів до столиці Аргентини з Берліна ввечері у четвер, 29 листопада. Через годину повітряне судно ровернулося над територією Нідерландів і здійснило посадку в міжнародному аеропорту Кельн/Бонн.

За словами командира повітряного судна, причиною тому став "збій електронних систем" урядового Airbus A340-300.

Канцлер і міністр фінансів ФРН Олаф Шольц, який також знаходився на борту літака, 30 листопада попрямують в Мадрид, звідки вилетять в Буенос-Айрес комерційним рейсом, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Він пояснив, що цей варіант дозволить Меркель і Шольцу прибути до Аргентини з мінімальною затримкою.

Десятий за рахунком саміт G20 пройде в столиці Аргентини з 30 листопада по 1 грудня. У числі першочергових питань для обговорення - ескалація конфлікту в Україні в зв'язку з діями Росії в Керченській протоці, вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, а також "торгова війна" США з Китаєм і країнами ЄС.

В кулуарах саміту мала відбутися зустріч президентів Росії і США. Однак Дональд Трамп після інциденту в Керченській протоці спочатку поставив під сумнів можливість цієї зустрічі, а напередодні саміту остаточно відмовився від неї.

Теми: Меркель
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