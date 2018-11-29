Трамп скасував зустріч з Путіним через українських моряків

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських моряків.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Виходячи з того, кораблі та матроси не повернулися в Україну з Росії, я вирішив, що всім зацікавленим сторонам буде краще скасувати заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним", – йдеться в твіті.

"Я з нетерпінням чекаю змістовного саміту знову, як тільки ця ситуація буде вирішена!", - додав Трамп.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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Українська правда