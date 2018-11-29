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Трамп скасував зустріч з Путіним через українських моряків

Четвер, 29 листопада 2018, 17:42
Трамп скасував зустріч з Путіним через українських моряків

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських моряків.

Про це він написав у своєму Твіттері

"Виходячи з того, кораблі та матроси не повернулися в Україну з Росії, я вирішив, що всім зацікавленим сторонам буде краще скасувати заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним", – йдеться в твіті.

"Я з нетерпінням чекаю змістовного саміту знову, як тільки ця ситуація буде вирішена!", - додав Трамп.

У Кремлі ж заявили, що не отримували поки офіційної інформації про намір президента США Дональда Трампа скасувати зустріч.

"Ми летимо в Аргентину. Поки бачили тільки твіт і ЗМІ (про скасування Трампом зустрічі з Путіним). Офіційної інформації не маємо", - повідомив ТАСС прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він також заявив: якщо переговори з президентом США дійсно скасовані, президент Росії "отримає додатковий час для корисних зустрічей з колегами під час саміту Групи двадцяти".

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

Читайте також: 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

"Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти"

Українська правда

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Теми: ТрампПутін
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