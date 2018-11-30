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Гройсман пропонує у відповідь на дії РФ затримувати російські кораблі

П'ятниця, 30 листопада 2018, 05:20

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що щодо Росії потрібні дзеркальні заходи і закликав Євросоюз до більш жорстких санкцій проти неї.

Про це Гройсман розповів в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому 30 листопада, пише DW.

Інцидент в Керченській протоці "ще раз продемонстрував", що РФ є "агресором і окупантом", заявив Гройсман.

На його думку, щодо російської сторони необхідні дзеркальні заходи. Якщо Росія "незаконно затримує наші кораблі і відправляє до в'язниці наших військовослужбовців ВМС", то слід "затримати російські судна", заявив Гройсман.

Крім того, український прем'єр-міністр розкритикував "Північний потік - 2".

Цей проект "завдає шкоди не лише Україні, але цілому континенту", підкреслив Гройсман.

Німеччина називає "Північний потік-2" суто економічним проектом, однак США, Україна та низка країн Східної Європи, а також Данія, виступають проти нього, вважаючи, що це геополітичний проект Росії - постачати газ на Захід напряму в обхід України та інших держав у Східній Європі.

Експерти стверджують, що РФ може використовувати "агресивні дії", подібні до тих, які відбуваються в Азовському морі, для розширення присутності в територіальних водах Данії та Німеччини під приводом захисту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.

У Держдепі заявили, що США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна може стати газовою державою до 2025 року.

Теми: ГройсманАзовське моресанкціїгазРосія
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