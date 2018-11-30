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Гройсман предлагает в ответ на действия РФ задерживать российские корабли

Пятница, 30 ноября 2018, 05:20

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в отношении России нужны зеркальные меры и призвал Евросоюз к более жестким санкциям против нее.

Об этом Гройсман рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованному 30 ноября, пишет DW.

Инцидент в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что РФ является "агрессором и оккупантом", заявил Гройсман.

По его мнению, в отношении российской стороны необходимы зеркальные меры. Если Россия "незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьму наших военнослужащих ВМС", то следует "задержать российские суда", заявил Гройсман.

Кроме того, украинский премьер-министр раскритиковал "Северный поток - 2".

Этот проект "наносит ущерб не только Украине, но целому континенту", подчеркнул Гройсман.

Германия называет "Северный поток-2" чисто экономическим проектом, однако США, Украина и ряд стран Восточной Европы, а также Дания, выступают против него, считая, что это геополитический проект России - поставлять газ на Запад напрямую в обход Украины и других государств в Восточной Европе.

Эксперты утверждают, что РФ может использовать "агрессивные действия", подобные тем, которые происходят в Азовском море, для расширения присутствия в территориальных водах Дании и Германии под предлогом защиты строительства газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

В Госдепе заявили, что США будут говорить с ЕС о закрытии Северного потока-2 в ответ на агрессию РФ.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может стать газовым государством к 2025 году.

Темы: ГройсманАзовское моресанкциигазРосcия
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