ООС: 14 обстрілів за добу, названо ім’я солдата, який зник безвісти

Минулої доби ситуація в районі проведення ООС окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби, з мінометів калібру 82 мм, ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне.

По опорних пунктах сил ООС біля Кримського, Гнутового і хутора Вільного, противник, окрім мінометів, вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По захисниках Красногорівки і Тарамчука окупанти застосовували суто стрілецьку зброю, а неподалік Авдіївки – автоматичні гранатомети. Окрім того, ворожий обстріл із великокаліберних кулеметів та гранатометів зафіксовано у районі Верхньоторецького.

Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк.

За даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.