ООС: 14 обстрелов за сутки, названо имя солдата, пропавшего без вести

2648 просмотров
Пятница, 30 ноября 2018, 08:20

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки, из минометов калибра 82 мм, враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

По опорным пунктам сил ООС у Крымского, Гнутово и хутора Вольного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Красногоровки и Тарамчука оккупанты применяли чисто стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого.

Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.

По данным разведки, трое оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки были уничтожены.

С начала суток противник огневой активности не проявлял.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, один военный ранен, еще один - исчез 29 ноября 2018, 18:32
В зоне ООС исчез солдат 29 ноября 2018, 17:15
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых 29 ноября 2018, 07:35
Все новости
Главные новости
Украинский танцор Полунин перешел в гражданство России
Климкин: В ближайшее время будет приостановлено действие около 40 договоров с Россией
МИД: За агрессию в Керченском проливе Россия получит новые серьезные санкции
Новости дня: Трамп отменил встречу с Путиным, томос еще ближе
Все новости
здоровье

Бег и грудь. Зачем женщинам носить спортивный бюстгалтер

социум

Сохраняйте спокойствие и упакуйте аптечку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів