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ООС: 14 обстрелов за сутки, названо имя солдата, пропавшего без вести

Пятница, 30 ноября 2018, 07:20

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки, из минометов калибра 82 мм, враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

По опорным пунктам сил ООС у Крымского, Гнутово и хутора Вольного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Красногоровки и Тарамчука оккупанты применяли чисто стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого.

Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.

По данным разведки, трое оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки были уничтожены.

С начала суток противник огневой активности не проявлял.

Темы: ООСбоевые действия
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