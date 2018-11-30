СБУ обыскивает жилье предстоятеля Киево-Печерской Лавры

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Прямо сейчас СБУ за процессуальным руководством прокуратуры киевской области ... проводит санкционированные следственные действия в предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя", - сказал на брифинге 30 ноября начальник аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

По его словам, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

30 ноября информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщил, что в пятницу на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры в селе Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска.

В Лавре сообщают, что этот комплекс подсобного хозяйства зарегистрирован на Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

29 ноября предстоятель Лавры заявлял, что на него оказывается давление.

"Звучат угрозы, разного рода нападки", - добавил он.

Владыка говорил, что против него открыто несколько дел, но не уточнил каких именно и какими правоохранительными органами. Он также сказал: "Не удивлюсь, если будут обыски и притеснения".

В 2016 году на сайте недвижимости появилось объявление о продаже имения владыки Павла за 34 млн гривен.

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