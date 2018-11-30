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Прикордонники уточнили, хто і в яких випадках зможе в'їхати в Україну   

П'ятниця, 30 листопада 2018, 11:15

Прикордонники вирішуватимуть, чи пропускати росіян чоловічої статі й призовного віку в Україну, безпосередньо на пункті пропуску, після співбесіди.

Це пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі телеканалу "112 Україна".  

"Відповідно до законодавства про правовий режим воєнного стану діє особливий режим в'їзду-виїзду. Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі, й громадянами Російської Федерації, прикордонники здійснюють посилене інтерв’ювання", – сказав він.

"Також виокремлюються групи ризиків, які можуть бути причетні до дестабілізаційних заходів на території України. Для цього ми перевіряємо їхні попередні поїздки в Україну, чи не порушували вони українське законодавство, чи не відвідували до цього тимчасово окуповані території України", – сказав Демченко.

Він уточнив, що прикордонники тісно співпрацюють із усіма правоохоронними органами і через усі наявні бази даних перевіряють таких осіб.

"У разі правових підстав, а також непідтвердження мети поїздки іноземця в Україну, таким особам відмовляється у праві в'їзду в Україну", – сказав Демченко

"Звісно, певним виключенням є ті особи, які мають дипломатичний статус в Україні або ж є обслуговуючим персоналом транспортних засобів. Крім того, ті, які мають документи на підтвердження постійного або тимчасового проживання на території України. І ті, які їдуть із поїздками гуманітарного характеру – це, можливо, смерть або хвороба близьких родичів", – уточнив він

Речник ДПСУ пояснив: "Ми говоримо про категорію ризику, до якої може бути більш пильна увага, аби вони не створювали осередки, які можуть нести в майбутньому дестабілізаційні заходи на підрив інтересів України".

Демченко наголосив, що йдеться про те, що чоловіки від 16-ти до 60 років потрапляють у "категорію ризику", їх інтерв’ювання є додатковим засобом контролю

"У кожному окремому випадку може прийматися окреме виключне рішення", – заявив він  

На запитання, чи зможуть потрапити в Україну бізнесмени, які мають комерційну мету чи їдуть на економічну конференцію і підтвердять мету поїздки документом, Демченко відповів:

"Це відбуватиметься (рішення буде прийматися – ред.) у момент перетину кордону і здійснення заходів прикордонного контролю, під час якого він має довести мету і ціль своєї поїздки в Україну". 

Раніше в п’ятницю президент заявив, що гуманітарні випадки, які слугуватимуть винятком для пропуску росіян-чоловіків на територію Україну, мають чітко виписати в інструкції для прикордонників.

В останні роки громадяни Росії чоловічої статі й призовного віку могли в’їхати в Україну, якщо мали запрошення, в якому вказувалася мета їхнього візиту.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станкордонРосіяПрикордонна служба
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