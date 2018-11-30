Пограничники уточнили, кто и в каких случаях сможет въехать в Украину

Пограничники будут решать, пропускать ли россиян мужского пола и призывного возраста в Украину, непосредственно на пункте пропуска, после собеседования.

Это объяснил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Согласно законодательству о правовом режиме военного положения действует особый режим въезда-выезда. При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе, и гражданами Российской Федерации, пограничники осуществляют усиленное интервьюирование", – сказал он.

"Также выделяются группы рисков, которые могут быть причастны к дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, не посещали ли до этого временно оккупированные территории Украины", – сказал Демченко.

Он уточнил, что пограничники тесно сотрудничают со всеми правоохранительными органами и через все имеющиеся базы данных проверяют таких людей.

"В случае правовых оснований, а также неподтверждения цели поездки иностранца в Украину, таким лицам отказывается в праве въезда в Украину", – сказал Демченко.

"Конечно, определенным исключением являются те лица, которые имеют дипломатический статус в Украине или являются обслуживающим персоналом транспортных средств. Кроме того, те, которые имеют документы, подтверждающие постоянное или временное проживание на территории Украины. И те, кто едет с поездками гуманитарного характера – это, возможно, смерть или болезнь близких родственников", – уточнил он.

Пресс-секретарь ГПСУ пояснил: "Мы говорим о категории риска, к которой может быть более пристальное внимание, чтобы они не создавали ячейки, которые могут нести в будущем дестабилизирующие меры на подрыв интересов Украины".

Демченко отметил, что речь идет о том, что мужчины от 16 до 60 лет попадают в "категорию риска", их интервьюирование является дополнительным средством контроля

"В каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение", – заявил он.

На вопрос, смогут ли попасть в Украину бизнесмены, которые имеют коммерческую цель или едут на экономическую конференцию и подтвердят цель поездки документом, Демченко ответил:

"Это будет происходить (решение будет приниматься – ред.) в момент пересечения границы и осуществления мероприятий пограничного контроля, во время которого он должен доказать цель и предназначение своей поездки в Украину".

Ранее в пятницу президент заявил, что гуманитарные случаи, которые будут служить исключением для пропуска россиян-мужчин на территорию Украины, должны четко выписать в инструкции для пограничников.

В последние годы граждане России мужского пола и призывного возраста могли въехать в Украину, если имели приглашение, в котором указывалась цель их визита.