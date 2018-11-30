Порошенко прокоментував відмову Трампа зустрічатися з Путіним

3260 переглядів
П'ятниця, 30 листопада 2018, 13:14

Президент України Петро Порошенко вважає, що скасування його колегою з США Дональдом Трампом зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним є свідченням потрапляння останнього в повну ізоляцію.

Таку заяву Порошенко зробив в інтерв'ю Sky News.

"Я вже чув президента Трампа в його "Твіттері", що він ухвалив рішення, що у разі відсутності реакції містера Путіна на вимогу звільнити українських моряків він скасує їхню зустріч. Я вважаю, що ця реакція свідчить про повну ізоляцію Путіна. Після хімічної атаки у Британії, після терористичної атаки на MH17, після російської агресії на сході моєї країни, після Сирії, після усіх цих катастрофічних вчинків – Путін в ізоляції", - заявив президент України.

Він наголосив, що з огляду на це увесь світ повинен тиснути на російського президента, щоб повернути Росію назад до цивілізованого світу.

"Бо це катастрофа для Росії, і перш за все – для росіян", - додав Порошенко.

Він попередив, що дії Путіна створюють велику небезпеку для усього світу.

"Ніхто не знає, де Путін з'явиться завтра. Цілком можливо, що Путін вирішить захищати "Північний потік-2" і тому здійснить атаку на країни Балтії і Скандинавії. Для Путіна немає червоної лінії", - підкреслив український президент.

Як повідомлялося, Трамп скасував зустріч з Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" в Аргентині і пояснив це тим, що в полоні росіян перебувають українські моряки.

Євген Кізілов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Путін Трамп
powered by lun.ua
По темі
Порошенко: Вся пропагандистська машина РФ суне на нас, але світ з нами 30 листопада 2018, 11:05
Порошенко про події на Азові: Путін хоче приєднати ще частину України 29 листопада 2018, 10:17
У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By 29 листопада 2018, 03:45
Усі новини
Головні новини
Суд Лондона розгляне позов "Татнєфті" до Коломойського і Боголюбова в 2020 році
У Росії відповіли на заборону в'їзду в Україну чоловікам-росіянам
Прикордонники уточнили, хто і в яких випадках зможе в'їхати в Україну   
Гривня на міжбанку перейшла до зміцнення
Усі новини
рейтинги

5 найкращих коміксів та графічних новел 2018 року

Фото

13 світлин виверження вулкану, знятих дроном зблизька