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Порошенко прокоментував відмову Трампа зустрічатися з Путіним

П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:14

Президент України Петро Порошенко вважає, що скасування його колегою з США Дональдом Трампом зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним є свідченням потрапляння останнього в повну ізоляцію.

Таку заяву Порошенко зробив в інтерв'ю Sky News.

"Я вже чув президента Трампа в його "Твіттері", що він ухвалив рішення, що у разі відсутності реакції містера Путіна на вимогу звільнити українських моряків він скасує їхню зустріч. Я вважаю, що ця реакція свідчить про повну ізоляцію Путіна. Після хімічної атаки у Британії, після терористичної атаки на MH17, після російської агресії на сході моєї країни, після Сирії, після усіх цих катастрофічних вчинків – Путін в ізоляції", - заявив президент України.

Він наголосив, що з огляду на це увесь світ повинен тиснути на російського президента, щоб повернути Росію назад до цивілізованого світу.

"Бо це катастрофа для Росії, і перш за все – для росіян", - додав Порошенко.

Він попередив, що дії Путіна створюють велику небезпеку для усього світу.

"Ніхто не знає, де Путін з'явиться завтра. Цілком можливо, що Путін вирішить захищати "Північний потік-2" і тому здійснить атаку на країни Балтії і Скандинавії. Для Путіна немає червоної лінії", - підкреслив український президент.

Як повідомлялося, Трамп скасував зустріч з Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" в Аргентині і пояснив це тим, що в полоні росіян перебувають українські моряки.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоПутінТрамп
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