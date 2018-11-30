Порошенко прокомментировал отказ Трампа встречаться с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко считает, что отмена его коллегой из США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным является свидетельством попадания последнего в полную изоляцию.

Такое заявление Порошенко сделал в интервью Sky News.

"Я уже слышал президента Трампа в его" Твиттере ", что он принял решение, что в случае отсутствия реакции мистера Путина на требование освободить украинских моряков он отменит их встречу. Я считаю, что эта реакция свидетельствует о полной изоляции Путина. После химической атаки в Британии, после террористической атаки на MH17, после российской агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих катастрофических поступков - Путин в изоляции", - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что в связи с этим весь мир должен оказывать давление на российского президента, чтобы вернуть Россию назад к цивилизованному миру.

"Потому что это катастрофа для России, и прежде всего - для россиян", - добавил Порошенко.

Он предупредил, что действия Путина создают большую опасность для всего мира.

"Никто не знает, где Путин появится завтра. Вполне возможно, что Путин решит защищать "Северный поток-2" и потому осуществит атаку на страны Балтии и Скандинавии. Для Путина нет красной линии", - предположил украинский президент.

Как сообщалось, Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине и объяснил это тем, что в плену россиян находятся украинские моряки.

Евгений Кизилов, УП