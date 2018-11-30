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Київських водіїв просять не сідати за кермо через прогнозований снігопад

П'ятниця, 30 листопада 2018, 15:11

КК "Київавтодор" закликає столичних водіїв утриматися від поїздок на власних авто у зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов у ніч проти 1 грудня.

Про це повідомляє прес-служба корпорації у Facebook.

"У ніч проти суботи у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема сніг та ожеледиця. Просимо водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху, а також на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власним авто, віддаючи перевагу громадському транспорту", - йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликають не паркувати транспорт обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати сніг.

Нагадаємо, 1 грудня у Києві прогнозують помірний сніг (приріст сніжного покриву на 5-7 см) та ожеледицю. Вітер східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° нижче нуля.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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