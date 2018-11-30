Киевских водителей просят не садиться за руль из-за прогнозируемого снегопада

КК "Киевавтодор" призывает столичных водителей воздержаться от поездок на собственных авто в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в ночь на 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"В ночь на субботу в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности снег и гололедица. Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, а также на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться собственным авто, отдавая предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают не парковать транспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать снег.

Напомним, 1 декабря в Киеве прогнозируют умеренный снег (прирост снежного покрова на 5-7 см), гололедицу. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.