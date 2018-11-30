В УПЦ КП пояснили, чи змінить томос дату Різдва

Після отримання Україною томосу зміни церковного календаря з юліанського на григоріанський та перенесення традиційних релігійних свят не буде.

Про це сказав керівник інформаційного відділу УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), передає "Укрінформ".

"Питання календаря ніяким чином не розглядається в контексті Томосу. Ніяких змін календаря не буде. Це питання, яке потребує окремого рішення, і це рішення прийматиме сама церква", - зазначив він.

Євстратій припустив, що у майбутньому можна перейти на користування григоріанським календарем, якщо буде у цьому потреба (як це, приміром, відбулося в Румунії та Болгарії). Зараз же питання не на часі, оскільки з цього приводу немає єдиної думки.

"Є прихильники нового календаря, і є противники. І тому ми не можемо допустити, щоб церква поділилася ще й у питанні календаря", - підкреслив він.

Євстратій стверджує, що фейки про перенесення православних свят, зокрема Різдва, були спеціально запущені з російського боку, їх мета - посіяти недовіру і ворожнечу.

Зараз Українська православна церква користується традиційним юліанським календарем і святкує Різдво 7 січня, в той час як західні християни дотримуються григоріанського, і в них це свято припадає на 25 грудня.