В УПЦ КП объяснили, изменит ли томос дату Рождества

После получения Украиной томоса изменения церковного календаря с юлианского на григорианский и переноса традиционных религиозных праздников не будет.

Об этом сказал руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает "Укринформ".

"Вопрос календаря никоим образом не рассматривается в контексте томоса. Никаких изменений календаря не будет. Это вопрос, который требует отдельного решения, и это решение будет принимать сама церковь", - отметил он.

Евстратий предположил, что в будущем можно перейти на использование григорианского календаря, если в этом будет необходимость (как это, например, произошло в Румынии и Болгарии). Сейчас же вопрос не ко времени, поскольку на этот счет нет единого мнения.

"Есть сторонники нового календаря, и есть противники. И поэтому мы не можем допустить, чтобы церковь поделилась еще и в вопросе календаря", - подчеркнул он.

Евстратий утверждает, что фейки о переносе православных праздников, в частности Рождества, были специально запущены с российской стороны, их цель - посеять недоверие и вражду.

Сейчас Украинская православная церковь пользуется традиционным юлианским календарем и празднует Рождество 7 января, в то время как западные христиане придерживаются григорианского, и у них этот праздник приходится на 25 декабря.