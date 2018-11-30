ООС: бойовики били з мінометів й гранатометів, втрат немає

Упродовж п’ятниці російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Вдень ворог відкривав прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі хутора Вільного. Опорні пункти наших військ поблизу Луганського були обстріляні з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм", - розповіли українські військові.

У прес-центрі додали, що внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.