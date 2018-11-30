ООС: боевики били из минометов и гранатометов, потерь нет

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Пятница, 30 ноября 2018, 18:20

В течение пятницы российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Днем враг открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе хутора Вильный. Опорные пункты наших войск вблизи Луганского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а оборонительные укрепления возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм", - рассказали украинские военные.

В пресс-центре добавили, что в результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия
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