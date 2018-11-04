У поліції підтвердили факт смерті Гандзюк

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє прес-служба київської поліції.

"Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, що поширюється в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії", - сказав Крищенко.

У свою чергу, речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що на місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління поліції м. Києва. Наразі співробітники поліції проводять огляд тіла та першочергові слідчі дії.

"Після висновків експертизи щодо причин смерті буде дана правова кваліфікація", - сказав він.

Пізніше прес-служба Нацполіції повідомила, інформація про смерть Гандзюк в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні №2 надійшла до поліції Києва у неділю близько 12.00.

У поліції нагадали, що в рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство Гандзюк за статтею 15 (Замах на вчинення злочину), а також пунктом 4 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України затримано групу осіб, які обгрунтовано підозрюються у скоєнні цього злочину.

"Розслідування щодо них практично завершене і найближчим часом матеріали будуть направлені до суду", - йдеться в повідомленні.

У поліції також зазначили, що розслідування щодо встановлення замовників, за ініціативи Генеральної прокуратури, проводить Служба безпеки України, а поліція "надає необхідну допомогу в рамках повного розкриття злочину".

Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень.

Відповідний запис з'явився на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, яку створили й вели друзі Катерини.

Однак "Українській правді" раніше не вдавалося офіційно підтвердити факт смерті Гандзюк у поліції та в лікарні, де вона перебувала.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше – 6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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