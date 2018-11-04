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Вбивця Хараберюша розповіла, хто її вербував і скільки заплатив - ЗМІ

Неділя, 4 листопада 2018, 22:07
Вбивця Хараберюша розповіла, хто її вербував і скільки заплатив - ЗМІ

Юлія Прасолова, яка зізналася у причетності до вбивства співробітника СБУ, контррозвідника, підполковника Олександра Хараберюша, розповіла, що за вбивство їй заплатив "помічник" начальника "Центру спеціальних операцій "Міністерства держбезпеки ДНР" Максим Симонов, який служив в українській правоохоронній системі. 

Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Цаплієнка для "ТСН-Тиждень".  

За словами Прасолової, завдання про вбивство Хараберюша вона отримала від "Центру спеціальних операцій міністерства держбезпеки "ДНР".

"Фінансують його російські структури. Одна з баз центру розташована в промзоні заводу "Ізоляція". Тепер там ангари з технікою та в'язниця для полонених.  Керує центром Володимир Євдокимов на прізвисько "Ленін". ... Немає жодного підтвердження його роботи на українські або російські спецслужби до війни", - йдеться у повідомленні.

Цаплієнко зазначає, що за часів Януковича Євдокимов був заступником голови Державної іпотечної установи, проте жодної світлини Євдокимова, крім однієї, знайти не вдалося.

"Його права рука Максим Симонов. Так стверджують спецслужби. Донеччанин, служив в українській правоохоронній системі. Зрадник", - йдеться у сюжеті ТСН. 

За словами Прасолової, бойовики заплатили їй 15 тисяч доларів. У розписці, яку вимагав Симонов, Прасолова написала про отримання майже 60 тисяч доларів.

"Він сказав, що я не одна це все робила, що хтось пристрій робив. Я написала розписку. Потім він приїхав ще раз, каже, що треба написати більше. Написала ще", - розповіла Прасолова. 

Також вона повідомила, що убивство Хараберюша було не останнім її завданням: Симонов наказав їй підірвати офіцера спецслужб у Слов’янську. Ще один теракт вона мала здійснити у н.п. Курахове, де розташована потужна електростанція. 

Нагадаємо, 31 березня 2017 р. заступник начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш загинув у Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував.

У жовтні 2017 року СБУ затримала Юлію Прасолову за підозрою у вчиненні підриву машини Хараберюша.

За її словами, вбивство замовив бойовик на прізвисько "Ленін", який керував центром спеціальних операцій так званого "МГБ ДНР", створеного під кураторством російських спецслужб.

На початку жовтня 2018 р. Іллічівський райсуд Маріуполя засудив Прасолову до 12 років з конфіскацією за вбивство підполковника СБУ Олександра Хараберюша.

"Українська правда" у Threads

Теми: МаріупольтерактрозвідкаОРДЛОРосія
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