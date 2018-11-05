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Катастрофа літака в Індонезії: знайшли рештки 105 тіл пасажирів

Понеділок, 5 листопада 2018, 02:12

В Індонезії рятувальники знайшли рештки тіл 105 пасажирів "Боїнга" авіакомпанії Lion Air, який розбився в Яванському морі 29 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Підкреслюється, що зі 105 рештків тіл лише 14 людей вдалося ідентифікувати. Влада сподівається, що рятувальникам вдасться знайти більше людей.

Пошукові операції продовжили ще на 3 дні.

"У пріоритеті - знайти тіла усіх загиблих на борту та підняти з моря другу "чорну скриньку", завдяки якій можна виявити причину падіння літака", - йдеться у повідомленні.

Перед цим стало відомо, що співробітники національного пошуково-рятувального агентства Індонезії знайшли і підняли на поверхню один з бортових самописців літака, який розбився.

29 жовтня за 2-3 хвилини після злету пілот просив про повернення в аеропорт, а на 13-й хвилині польоту "Боїнг" різко пішов у море – і всі 189 людей на борту померли.

За деякими даними, серед них були 20 чиновників Міністерства фінансів Індонезії.

В індонезійському літаку не було українців.

Теми: Індонезіяавіакатастрофи
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